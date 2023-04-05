В результате обстрелов Донбасса повреждена больница, есть погибшие

Российские оккупационные войска продолжают обстреливать мирное население Донецкой области. За прошедшие сутки в Селидовской общине было повреждено 5 домов, а в Очеретинской - повреждены линии электропередач.

Константиновка получила два удара с "Торнадо" — повреждена больница, центр учета бездомных лиц, частный и многоквартирный дома, магазин и бывшая кофейня, сообщает глава области Павел Кириленко.

В Бахмуте 5 человек получили ранения, один человек ранен в Торецке. За 4 апреля россияне убили 4 жителей Донбасса: 3 в Ласточкино и 1 в Красногоровке. Ранения получили всего 11 человек.

На Лисичанском направлении разрушено здание в Николаевке, повреждены несколько домов на двух улицах Северска, зафиксированы обстрелы Торского Лиманского общества.

В течение 3 апреля россияне убили четырех жителей региона и ранили еще троих. Ночью россияне нанесли мощные удары по Кураховскому обществу.

Напомним, в течение 2 апреля оккупанты также обстреляли ряд населенных пунктов Донбасса. Тогда шесть жителей региона погибли, а еще 15 получили ранения.