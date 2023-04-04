Россияне совершили обстрелы Донецкой области: за сутки погибли четверо жителей региона

Российские оккупанты обстрелами Донецкой области в течение 3 апреля убили четырех жителей региона и ранили еще троих. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram.

Он поделился оперативной информацией по области по состоянию на утро 4 апреля.

Отмечается, что ночью россияне нанесли мощные удары по Кураховской общины. Враг применил артиллерию, в том числе кассетные боеприпасы, а также ракеты. В результате повреждены торговый комплекс, здания "Укрпочты" и "Укртелекома", больница и несколько многоэтажек. Обошлось без пострадавших.

Кроме того, среди ночи двум вражеским ракетным ударам подвергся Торецк – там погибли два человека. Оккупанты повредили здание шахты, ремонтно-механического завода и частные дома.

На Волновахском направлении под российские обстрелы попали Угледар и Богоявленка. Обошлось без жертв.

На Горловском направлении известно о поврежденных двух админзданиях, трех многоэтажках и частном доме в Бахмуте. Также враг обстрелял Константиновку, Часов Яр и окрестности Соледарской общины.

На Лисичанском направлении в Северске повреждены дома на двух улицах.

Напомним, в течение 2 апреля оккупанты также обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области. Тогда шесть жителей региона погибли, а еще 15 получили ранения.