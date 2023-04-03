Оккупанты за сутки убили шестерых жителей Донецкой области и ранили еще 15

Российские оккупанты в течение 2 апреля обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области, в результате чего шесть жителей региона погибли, а еще 15 получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

По его словам, шесть погибших и девять раненых зафиксировано в результате обстрела Константиновки. Там враг повредил 17 многоэтажек, 18 частных домов, детсад, больницу и админздание.

На Волновахском направлении оккупанты атаковали Пречистовку системами "Град". Обошлось без жертв.

На Донецком направлении россияне девять раз обстреляли из артиллерии Кураховскую общину: захватчики повредили объект энергетической инфраструктуры и девять домов в Курахово, а также 20 домов в Горняке.

В Марьинском обществе враг вел огонь по Марьинке, Красногоровке и Георгиевке. Кроме того, три ракетных удара были нанесены по Авдеевке — ракеты попали в жилой сектор и на территорию коксохимического завода. А в Очеретином оккупанты повредили админздание.

На Горловском направлении известно о двух раненых и поврежденной многоэтажке в Бахмуте. В Торецкой общине повреждено 17 домов, в Соледарской – четыре.

На Лисичанском направлении войска РФ обстреляли Заречное Лиманской общины и Северск.

Напомним, 2 апреля российские оккупанты обстреляли Константиновку ракетами С-300 и реактивными системами залпового огня "Ураган". В Донецкой областной прокуратуре сообщали, что погибли три женщины и три мужчины в возрасте от 47 до 65 лет.