Оккупанты продолжают терроризировать Харьковщину: в ОВА рассказали о последствиях вражеских обстрелов

Армия страны-агрессора РФ продолжает терроризировать мирное население Харьковской области. Российские оккупанты обстреляли приграничные населенные пункты Харьковского, Купянского, Изюмского и Чугуевского районов области.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, за прошедшие сутки под обстрелами находились Купянск, Ветеринарное, Гатище, Большой Бурлук, Двухлетняя, Крахмальное и другие населенные пункты.

В результате обстрелов Купянска повреждены объекты гражданской промышленности. Ранение получила 65-летняя женщина. Она госпитализирована в состоянии средней тяжести.

В селе Волчанские Хутора Чугуевского района в результате вражеских обстрелов повреждено здание магазина.

Также враг обстрелял из РСЗО село Богуславка Изюмского района, поврежден жилой дом.

Кроме того, в области продолжаются работы по разминированию. За прошедшие сутки пиротехнические подразделения обследовали почти 2 га территории и обезвредили 47 взрывоопасных предметов.

Напомним, российские войска наканунеобстреляли по меньшей мере 14 приграничных населенных пунктов Харьковской области. В результате ракетного удара было повреждено здание агропредприятия.