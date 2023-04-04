Войска РФ ночью обстреляли Сумскую область: три человека ранены

Российские оккупанты в ночь на 4 апреля обстреляли две общины Сумской области, в результате чего есть раненые и разрушения. Об этом сообщила пресс-служба Сумской ОВА.

Отмечается, что захватчики ударили по центральной части города Середина-Буда из артиллерии – зафиксировано четыре "прилета". В результате этого три человека получили ранения. Враг повредил помещение Дома культуры и админздания.

Кроме того, оккупанты совершили артобстрел Эсманской общины – там также четыре "прилета". Обошлось без последствий.

Напомним, 2 апреля войска РФ прицельно обстреляли молоковоз в селе Бунякино Сумской области. В результате погибли два человека.