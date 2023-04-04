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Захватчики обстреляли Харьковщину из артиллерии, танков, минометов, применяли авиацию

Последствия вражеских обстрелов. Фото: пресс-служба Харьковской ОВА
Последствия вражеских обстрелов. Фото: пресс-служба Харьковской ОВА

Армия страны-агрессора РФ продолжает терроризировать мирное население Харьковской области. За прошедшие сутки враг продолжал обстреливать населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов области.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, в течение дня дважды обстреливался Купянск.

"Сегодня около 5:00 утра российские оккупанты снова обстреляли этот город. Повреждено нежилое здание", - отметил Синегубов.

Кроме того, вчера враг совершил по меньшей мере 48 обстрелов пгт Двуречная и 36 обстрелов села Западное Купянского района. Россияне вели огонь из реактивной и ствольной артиллерии, танков, минометов, использовали авиацию.

Из-за обстрелов города Волчанск и села Волчанские Хутора Чугуевского района ранение получил 28-летний гражданский мужчина.

В селе Тихое Чугуевского района обстрелами оккупантов разрушены инфраструктурный объект и частное домовладение.

Также в области продолжается разминирование. За прошедшие сутки обследовано более 6,5 га территории и обезврежено 108 взрывоопасных предметов.

Напомним, российские войска накануне обстреляли Купянск. Повреждены объекты гражданской промышленности. Также ранение получила 65-летняя женщина.

Автор:
Светлана Манько