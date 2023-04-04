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Захватчики обстреляли Харьковщину из артиллерии, танков, минометов, применяли авиацию
Армия страны-агрессора РФ продолжает терроризировать мирное население Харьковской области. За прошедшие сутки враг продолжал обстреливать населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов области.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По его словам, в течение дня дважды обстреливался Купянск.
"Сегодня около 5:00 утра российские оккупанты снова обстреляли этот город. Повреждено нежилое здание", - отметил Синегубов.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Кроме того, вчера враг совершил по меньшей мере 48 обстрелов пгт Двуречная и 36 обстрелов села Западное Купянского района. Россияне вели огонь из реактивной и ствольной артиллерии, танков, минометов, использовали авиацию.
Из-за обстрелов города Волчанск и села Волчанские Хутора Чугуевского района ранение получил 28-летний гражданский мужчина.
В селе Тихое Чугуевского района обстрелами оккупантов разрушены инфраструктурный объект и частное домовладение.
Также в области продолжается разминирование. За прошедшие сутки обследовано более 6,5 га территории и обезврежено 108 взрывоопасных предметов.
Напомним, российские войска накануне обстреляли Купянск. Повреждены объекты гражданской промышленности. Также ранение получила 65-летняя женщина.