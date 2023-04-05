Оккупанты обстреляли еще один поселок в Донецкой области: два человека погибли

Российские оккупанты 5 апреля обстреляли поселок Алексеево-Дружковка Донецкой области, в результате чего двое гражданских погибли, а еще четверо получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Он отметил, что обстрел произошел около 11 часов. По предварительным данным, враг применил кассетные боеприпасы.

На месте попадания работают пиротехники, которые обезвреживают неразорванные снаряды.

Напомним, днем 5 апреля россияне также совершили танковый обстрел поселка Великая Новоселка в Донецкой области. Враг попал в частный дом. В результате атаки один человек погиб, еще двое получили ранения.

В течение предыдущих суток войска РФ обстрелами убили четырех жителей Донецкой области, ранили еще 11. Захватчики атаковали здания в ряде населенных пунктов региона.