Армия РФ обстреляла жилые дома в Донецкой области - один человек погиб

Оккупационные войска днем 5 апреля совершили танковый обстрел пгт. Большая Новоселка Донецкой области.

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

Россияне в очередной раз целились по жилым домам. Зафиксированы попадания по гражданским зданиям, а именно в частный дом. В результате атаки один человек погиб, еще двое получили ранения.

В здании, куда попал снаряд, также возник пожар.

Всего за прошедшие сутки в Донецкой области в Селидовской общине было повреждено 5 домов, а в Очеретинской - повреждены линии электропередач.

До этого, в течение 3 апреля россияне убили четырех жителей региона и ранили еще троих. Ночью россияне нанесли мощные удары по Кураховскому обществу. 2 апреля оккупанты также обстреляли ряд населенных пунктов Донбасса. Тогда шесть жителей региона погибли, а еще 15 получили ранения.