Армия РФ нанесла удары по Донецкой области: есть погибший и раненые

Российские оккупационные войска в ночь на 30 марта нанесли ракетный удар по Кутузовке и Дружковке Донецкой области.

Об этом сообщил руководитель Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"Среди ночи россияне нанесли ракетный удар по Кутузовке Добропольской громады — повреждены 2 дома. Другая ракета прилетела в Дружковку — поврежден дом", - отметил он.

В целом, 29 марта на Донецком направлении происходили единичные обстрелы Авдеевки. Кураховская громада подверглась 4 обстрелам, в том числе 2 обстрела Ураганами кассетными боеприпасами — повреждены 2 дома в Курахово и 2 дома в Островском.

На Горловском направлении известно о 4 раненых гражданских и 2 поврежденных многоэтажках в Бахмуте.

На Лисичанском направлении поврежден дом в Закотном Лиманской громады, зафиксированы единичные обстрелы в Северской громаде.

Всего за сутки россияне убили 1 жителя Донецкой области, ранили еще 5.

Последствия обстрелов. Фото: Telegram главы ОВА.

Напомним, российские оккупанты в течение 28 марта ранили пятерых жителей Донецкой области, атаковав несколько населенных пунктов региона.