- Тип
- Война Война
- Категория
- Происшествия
- Дата публикации
-
Армия РФ нанесла удары по Донецкой области: есть погибший и раненые
Российские оккупационные войска в ночь на 30 марта нанесли ракетный удар по Кутузовке и Дружковке Донецкой области.
Об этом сообщил руководитель Донецкой ОВА Павел Кириленко.
"Среди ночи россияне нанесли ракетный удар по Кутузовке Добропольской громады — повреждены 2 дома. Другая ракета прилетела в Дружковку — поврежден дом", - отметил он.
В целом, 29 марта на Донецком направлении происходили единичные обстрелы Авдеевки. Кураховская громада подверглась 4 обстрелам, в том числе 2 обстрела Ураганами кассетными боеприпасами — повреждены 2 дома в Курахово и 2 дома в Островском.Подписывайтесь на наш Telegram канал
На Горловском направлении известно о 4 раненых гражданских и 2 поврежденных многоэтажках в Бахмуте.
На Лисичанском направлении поврежден дом в Закотном Лиманской громады, зафиксированы единичные обстрелы в Северской громаде.
Всего за сутки россияне убили 1 жителя Донецкой области, ранили еще 5.
Напомним, российские оккупанты в течение 28 марта ранили пятерых жителей Донецкой области, атаковав несколько населенных пунктов региона.