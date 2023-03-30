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На Харьковщине за прошедшие сутки россияне обстреливали жилые дома и хозяйственные постройки

Последствия вражеских обстрелов
Последствия вражеских обстрелов. Фото: Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области

Армия страны-агрессора РФ продолжает терроризировать мирное население Харьковской области. За минувшие сутки враг обстреливал из артиллерии, минометов и другого вооружения населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, под ударами врага находились Купянск, Волчанск, Стрелка, Уды, Двуречная, Колодезное и другие населенные пункты.

Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки, а в селе Подолы трое женщин получили ранения и были госпитализированы.

В Волчанске Чугуевского района обстрелами поврежден инфраструктурный объект. Жертв и пострадавших нет.

Кроме того, идет разминирование Харьковской области. В течение суток пиротехники ГСЧС обследовали более 8,5 га территории и обезвредили 156 взрывоопасных предметов.

Отметим, накануне оккупанты нанесли ракетный удар по Богодухиву, в результате чего были повреждены 13 жилых домов и здание детского сада. Также получил ранение 62-летний мужчина.

Автор:
Светлана Манько