На Харьковщине за прошедшие сутки россияне обстреливали жилые дома и хозяйственные постройки

Армия страны-агрессора РФ продолжает терроризировать мирное население Харьковской области. За минувшие сутки враг обстреливал из артиллерии, минометов и другого вооружения населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, под ударами врага находились Купянск, Волчанск, Стрелка, Уды, Двуречная, Колодезное и другие населенные пункты.

Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки, а в селе Подолы трое женщин получили ранения и были госпитализированы.

В Волчанске Чугуевского района обстрелами поврежден инфраструктурный объект. Жертв и пострадавших нет.

Кроме того, идет разминирование Харьковской области. В течение суток пиротехники ГСЧС обследовали более 8,5 га территории и обезвредили 156 взрывоопасных предметов.

Отметим, накануне оккупанты нанесли ракетный удар по Богодухиву, в результате чего были повреждены 13 жилых домов и здание детского сада. Также получил ранение 62-летний мужчина.