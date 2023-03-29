Оккупанты обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области: за сутки ранены пять жителей

Российские оккупанты в течение 28 марта ранили пятерых жителей Донецкой области, атаковав несколько населенных пунктов региона. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

По его словам, на Волновахском направлении враг обстрелял Угледар и близлежащие села. Обошлось без пострадавших.

На Донецком направлении в Кураховской общине поврежден дом в Волченке, под обстрелами – окрестности Курахово. Также зафиксированы единичные обстрелы Авдеевки и Марьинской общины (Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки).

На Горловском направлении захватчики ранили троих человек в Бахмуте и двоих - в Часовом Яру. В Константиновке поврежден один дом. В Соледарской общине враг обстрелял Миньковку и Орехово-Василевку, а в Торецкой – окрестности общины.

На Лисичанском направлении единичные обстрелы происходили в Северской общине. Обошлось без жертв.

Напомним, 27 марта оккупанти нанесли удар по Славянску Донецкой области. Сообщалось о двух погибших и десятках раненых.