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Оккупанты обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области: за сутки ранены пять жителей

Донецкая область, разрушения
Последствия российских обстрелов Донецкой области. Фото: Павел Кириленко / Telegram

Российские оккупанты в течение 28 марта ранили пятерых жителей Донецкой области, атаковав несколько населенных пунктов региона. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

По его словам, на Волновахском направлении враг обстрелял Угледар и близлежащие села. Обошлось без пострадавших.

На Донецком направлении в Кураховской общине поврежден дом в Волченке, под обстрелами – окрестности Курахово. Также зафиксированы единичные обстрелы Авдеевки и Марьинской общины (Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки).

На Горловском направлении захватчики ранили троих человек в Бахмуте и двоих - в Часовом Яру. В Константиновке поврежден один дом. В Соледарской общине враг обстрелял Миньковку и Орехово-Василевку, а в Торецкой – окрестности общины.

На Лисичанском направлении единичные обстрелы происходили в Северской общине. Обошлось без жертв.

Напомним, 27 марта оккупанти нанесли удар по Славянску Донецкой области. Сообщалось о двух погибших и десятках раненых.