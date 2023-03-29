В Донецкой области задержали агента ФСБ, который отправлял данные о складах с боеприпасами

Служба безопасности разоблачила еще одного агента ФСБ в ходе контрдиверсионных мер в прифронтовых районах Донбасса, который добровольно согласился оказывать представителю государства-агрессора помощь в подрывной деятельности против Украины.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что злоумышленником оказался местный житель, еще до начала полномасштабного вторжения поддерживавший дружеские отношения с кадровым сотрудником российской спецслужбы.

После 24 февраля враг дистанционно завербовал своего приятеля и определил ему задачу проведения разведывательно-подрывной деятельности в регионе.

В первую очередь агрессора интересовала информация о местоположении складов с боеприпасами и базах военной техники Сил обороны на Авдеевском направлении.

"Для сбора разведданных российских агент объезжал местность и пытался скрыто фиксировать украинские объекты. Полученные сведения он должен был передавать в ФСБ через анонимный мессенджер в виде электронных координат, а также медиафайлов с привязкой к местности и подробным описанием", - отмечают в СБУ.

В ведомстве добавляют, что разведданные требовались оккупантам для планирования тактических операций против Сил обороны на восточном фронте.

Впрочем, сотрудники СБУ сработали на опережение – своевременно разоблачили, поэтапно задокументировали и задержали злоумышленника во время выполнения им разведывательной задачи.

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ст. 111 (государственное предательство) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения – содержание под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления", - сообщили в СБУ.

Ранее СБУ поймала черниговского пограничника на попытке " слить" ФСБ информацию об охране границы.