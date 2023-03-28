СБУ піймала чернігівського прикордонника на спробі "злити" ФСБ інформацію про охорону кордону (ФОТО)

Контррозвідка Служби безпеки України спільно зі співробітниками внутрішньої та власної безпеки "Центр" Державної прикордонної служби викрила в державній зраді інспектора Чернігівського прикордонного загону.

Як повідомляють в СБУ, слідство виявило, що ще до початку повномасштабного вторгнення Росії посадовець був завербований кадровим співробітником Федеральної служби безпеки РФ.

"Після 24 лютого минулого року ворог "активував" свого поплічника для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України в умовах війни. Насамперед агресора цікавили бойові розпорядження та план заходів щодо інженерно-технічного облаштування держаного кордону у межах Чернігівської області", - вказують у відомстві.

Ці дані агент мав знайти, сфотографувати, а потім передати куратору через месенджер Telegram. За даними української спецслужби, розвідінформація потрібна була окупантам для підготовки та проведення серії диверсій у прикордонних районах на півночі України.

Повідомляється, що СБУ затримала фігуранта при спробі передачі інформації з обмеженим доступом агресору. Йому повідомлено про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу (держзрада в умовах воєнного стану).

Чоловіку вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо також, що нещодавно СБУ затримала в Одесі колишнього правоохоронця, який збирав інформацію про місця базування підрозділів Збройних сил України та прикордонників в Одеській та Миколаївській областях.