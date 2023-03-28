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Общество
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СБУ поймала черниговского пограничника на попытке "слить" ФСБ информацию об охране границы (ФОТО)

СБУ поймала черниговского пограничника на попытке "слить" ФСБ информацию об охране границы (ФОТО)
Фото: СБУ

Контрразведка Службы безопасности Украины совместно с сотрудниками внутренней и собственной безопасности "Центр" Государственной пограничной службы разоблачила в государственной измене инспектора Черниговского пограничного отряда.

Как сообщают в СБУ, следствие установило, что еще до начала полномасштабного вторжения России он был завербован кадровым сотрудником Федеральной службы безопасности РФ.

"После 24 февраля прошлого года враг "активировал" своего приспешника для проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины в условиях войны. Прежде всего агрессора интересовали боевые распоряжения и план мероприятий по инженерно-техническому обустройству государственной границы в пределах Черниговской области", - указывают в ведомстве.

Эти данные агент должен был найти, сфотографировать, а затем передать куратору через мессенджер Telegram. По данным украинской спецслужбы, развединформация требовалась оккупантам для подготовки и проведения серии диверсий в приграничных районах на севере Украины.

Сообщается, что СБУ задержала фигуранта при попытке передачи информации с ограниченным доступом агрессору. Ему сообщено о подозрении по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса (госизмена в условиях военного положения).

Мужчине уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Фото 2 — СБУ поймала черниговского пограничника на попытке "слить" ФСБ информацию об охране границы (ФОТО)
Фото 3 — СБУ поймала черниговского пограничника на попытке "слить" ФСБ информацию об охране границы (ФОТО)
Фото 4 — СБУ поймала черниговского пограничника на попытке "слить" ФСБ информацию об охране границы (ФОТО)
Фото 5 — СБУ поймала черниговского пограничника на попытке "слить" ФСБ информацию об охране границы (ФОТО)
Фото 6 — СБУ поймала черниговского пограничника на попытке "слить" ФСБ информацию об охране границы (ФОТО)
Фото 7 — СБУ поймала черниговского пограничника на попытке "слить" ФСБ информацию об охране границы (ФОТО)
Фото 8 — СБУ поймала черниговского пограничника на попытке "слить" ФСБ информацию об охране границы (ФОТО)
Фото 9 — СБУ поймала черниговского пограничника на попытке "слить" ФСБ информацию об охране границы (ФОТО)
Фото 10 — СБУ поймала черниговского пограничника на попытке "слить" ФСБ информацию об охране границы (ФОТО)
Фото 11 — СБУ поймала черниговского пограничника на попытке "слить" ФСБ информацию об охране границы (ФОТО)
Фото 12 — СБУ поймала черниговского пограничника на попытке "слить" ФСБ информацию об охране границы (ФОТО)

Напомним также, что недавно СБУ задержала в Одессе бывшего правоохранителя, собиравшего информацию о местах базирования подразделений Вооруженных сил Украины и пограничников в Одесской и Николаевской областях.

Автор:
Тимофей Беспятов