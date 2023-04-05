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Армия РФ обстреляла четыре района Харьковщины: в ОВА рассказали о последствиях вражеских атак
Армия страны-агрессора РФ продолжает терроризировать мирное население Харьковской области. Из минометов и артиллерии враг обстреливал населенные пункты Золочевской общины Богодуховского района.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По его словам, за прошедшие сутки враг обстреливал мирное население и гражданскую инфраструктуру приграничных и прифронтовых населенных пунктов Харьковского, Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов.
В частности, под вражеским огнем находились Купянск, Волчанск, Ветеринарное, Стрелка, Песчаное, Огурцово и другие населенные пункты.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Также из минометов и артиллерии враг обстреливал населенные пункты Золочевской общины Богодуховского района. В селе Одноробовка повреждены жилые дома, гараж и частный автомобиль.
Кроме того, в результате обстрела села Подолы Купянского района поврежден жилой дом.
Как сообщил глава области, жертв среди гражданского населения нет.
Напомним, накануне враг совершил по меньшей мере 48 обстрелов пгт Двуречная и 36 обстрелов села Западное Купянского района. Россияне вели огонь из реактивной и ствольной артиллерии, танков, минометов, использовали авиацию.