Армия РФ обстреляла четыре района Харьковщины: в ОВА рассказали о последствиях вражеских атак

Армия страны-агрессора РФ продолжает терроризировать мирное население Харьковской области. Из минометов и артиллерии враг обстреливал населенные пункты Золочевской общины Богодуховского района.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, за прошедшие сутки враг обстреливал мирное население и гражданскую инфраструктуру приграничных и прифронтовых населенных пунктов Харьковского, Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов.

В частности, под вражеским огнем находились Купянск, Волчанск, Ветеринарное, Стрелка, Песчаное, Огурцово и другие населенные пункты.

Также из минометов и артиллерии враг обстреливал населенные пункты Золочевской общины Богодуховского района. В селе Одноробовка повреждены жилые дома, гараж и частный автомобиль.

Кроме того, в результате обстрела села Подолы Купянского района поврежден жилой дом.

Как сообщил глава области, жертв среди гражданского населения нет.

Напомним, накануне враг совершил по меньшей мере 48 обстрелов пгт Двуречная и 36 обстрелов села Западное Купянского района. Россияне вели огонь из реактивной и ствольной артиллерии, танков, минометов, использовали авиацию.