В Херсоні відновили рух тролейбусів: поки - подалі від Дніпра

В Херсоні з 10 квітня відновлено тролейбусний рух на трьох маршрутах, для чого задіяно 20 машин. Як повідомляють у міській військовій адміністрації, вони працюють з 7:20 до 17:30.

При цьому проїзд в електротранспорті наразі буде безкоштовним - як для мешканців міста, так і для військових та переселенців. Відповідний наказ підписав начальник Херсонської МВА Роман Мрочко. Для проїзду не треба буде надавати жодні документи.

Зокрема, працюють наступні маршрути:

• №8 Вулиця Полтавська (Житлоселище) – вулиця Залаегерсег

• №9 Площа Білозерська (мікрорайон Шуменський) – площа Ганнібала

• №12 Вулиця Володимира Великого (мікрорайон Таврійський) – вулиця Залаегерсег

Таким чином, наразі тролейбусний рух не буде здійснюватися по лініях, більш близьких до Дніпра, зокрема на Острів, вулицею Перекопською до Антонівки та центральним проспектом Ушакова.

Водночас у міській адміністрації повідомляють, що на перехрестях у місті, де найбільш ускладненио рух, почали працювати світлофори, і "робота у цьому напрямку триває".

Нагадаємо, що тролейбус в Херсоні працював під час російської окупації, але перед звільненням міста на початку листопада 2022 року рух було припинено через відсутність електроенергії та пошкодження контактної мережі.

3 січня 2023 року в результаті обстрілу тролейбусного депо на вулиці Залаегерсег з боку російської армії, що залищається на іншому березі Дніпра навпроти Херсона, було знищено три тролейбуси, а ще у 20, які стояли поруч, повилітали вікна. Були пошкоджені також адмінбудівля і ремонтний цех підприємства.