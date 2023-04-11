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В Херсоні відновили рух тролейбусів: поки - подалі від Дніпра
В Херсоні з 10 квітня відновлено тролейбусний рух на трьох маршрутах, для чого задіяно 20 машин. Як повідомляють у міській військовій адміністрації, вони працюють з 7:20 до 17:30.
При цьому проїзд в електротранспорті наразі буде безкоштовним - як для мешканців міста, так і для військових та переселенців. Відповідний наказ підписав начальник Херсонської МВА Роман Мрочко. Для проїзду не треба буде надавати жодні документи.
Зокрема, працюють наступні маршрути:
• №8 Вулиця Полтавська (Житлоселище) – вулиця Залаегерсег
• №9 Площа Білозерська (мікрорайон Шуменський) – площа Ганнібала
• №12 Вулиця Володимира Великого (мікрорайон Таврійський) – вулиця Залаегерсег
Таким чином, наразі тролейбусний рух не буде здійснюватися по лініях, більш близьких до Дніпра, зокрема на Острів, вулицею Перекопською до Антонівки та центральним проспектом Ушакова.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Водночас у міській адміністрації повідомляють, що на перехрестях у місті, де найбільш ускладненио рух, почали працювати світлофори, і "робота у цьому напрямку триває".
Нагадаємо, що тролейбус в Херсоні працював під час російської окупації, але перед звільненням міста на початку листопада 2022 року рух було припинено через відсутність електроенергії та пошкодження контактної мережі.
3 січня 2023 року в результаті обстрілу тролейбусного депо на вулиці Залаегерсег з боку російської армії, що залищається на іншому березі Дніпра навпроти Херсона, було знищено три тролейбуси, а ще у 20, які стояли поруч, повилітали вікна. Були пошкоджені також адмінбудівля і ремонтний цех підприємства.