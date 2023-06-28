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Оккупанты выпустили 316 снарядов по Херсонщине: 3 человека получили ранения
Российские оккупационные войска в течение суток 26 июня 72 раза открывал огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за российской агрессии 3 человека получили ранения.
Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
Он отметил, что за минувшие сутки противник совершил 72 обстрела, выпустив 316 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов" и беспилотников.
По городу Херсон враг выпустил шесть снарядов.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Прокудин уточнил, что российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов.
По словам главы области, из-за российской агрессии 3 человека получили ранения.
Накануне оккупанты выпустили 264 снаряда по Херсонщине. В результате вражеских обстрелов 2 человека получили ранения.