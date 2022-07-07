Россияне снова попали ракетой в танкер Молдовы в Одесской области

Российские военные во время очередного авиационного удара по Одесской области выпустили две ракеты Х-31, одна из которых попала в танкер Молдовы "Millennial Spirit".

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Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

По информации военных, две ракеты Х-31 были выпущены с вражеского самолета "Су-30". Одна попала в танкер "Millennial Spirit" под флагом Молдовы, дрейфующего в территориальном море без экипажа с остатками дизтоплива на борту. Вторая ракета самоликвидировалась над морем.

"Пока, вероятно, горение остатков груза. На момент первого попадания в судно на нем находилось свыше 500 тонн дизтоплива. Из-за блокады рашистами судоходства танкер уже четыре месяца дрейфует в море без экипажа, как экологическая бомба замедленного действия", - говорится в сообщении.

Напомним, в порту "Южный", расположенном в Черном море в районе Одессы, 25 февраля попали под ракетный обстрел два судна - под флагом Панамы и Молдовы. Пожары на судах ликвидируют, но экипаж частично находится в тяжелом состоянии.