- Тип
- Война Война
- Категория
- Происшествия
- Дата публикации
-
Россияне снова попали ракетой в танкер Молдовы в Одесской области
Российские военные во время очередного авиационного удара по Одесской области выпустили две ракеты Х-31, одна из которых попала в танкер Молдовы "Millennial Spirit".
Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".
По информации военных, две ракеты Х-31 были выпущены с вражеского самолета "Су-30". Одна попала в танкер "Millennial Spirit" под флагом Молдовы, дрейфующего в территориальном море без экипажа с остатками дизтоплива на борту. Вторая ракета самоликвидировалась над морем.
"Пока, вероятно, горение остатков груза. На момент первого попадания в судно на нем находилось свыше 500 тонн дизтоплива. Из-за блокады рашистами судоходства танкер уже четыре месяца дрейфует в море без экипажа, как экологическая бомба замедленного действия", - говорится в сообщении.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, в порту "Южный", расположенном в Черном море в районе Одессы, 25 февраля попали под ракетный обстрел два судна - под флагом Панамы и Молдовы. Пожары на судах ликвидируют, но экипаж частично находится в тяжелом состоянии.