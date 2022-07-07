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Росіяни вдруге влучили ракетою в танкер Молдови на Одещині
Російські військові під час чергового авіаційного удару по Одеській області випустили дві ракети Х-31, одна з яких влучила в танкер Молдови "Millennial Spirit".
Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".
За інформацією військових, дві ракети Х-31 були випущені з ворожого літака Су-30. Одна влучила в танкер "Millennial Spirit" під прапором Молдови, який дрейфує в територіальному морі без екіпажу із залишками дизпалива на борту. Друга ракета самоліквідувалася над морем.
"Наразі, імовірно, горіння залишків вантажу. На момент першого влучання в судно на ньому перебувало понад 500 тонн дизпалива. Через блокаду рашистами судноплавства танкер вже чотири місяці дрейфує в морі без екіпажу, як екологічна бомба уповільненої дії", - йдеться у повідомленні.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, у порту "Південний", розташованому в Чорному морі в районі Одеси, 25 лютого потрапили під ракетний обстріл два судна - під прапором Панами та Молдови. Пожежі на судах ліквідують, але екіпаж частково у тяжкому стані.