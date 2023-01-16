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Происшествия
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Россияне ударили по Запорожью: есть разрушения и пострадавшие

Россияне ударили по Запорожью: есть разрушения и пострадавшие

Российские оккупационные войска в ночь на 16 января нанесли ракетный удар по Запорожью и пригороду, в результате чего есть разрушения и пострадавшие.

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Об этом сообщили председатель Запорожской ОВА Александр Старух и секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев .

"Есть разрушения объектов гражданской, жилищной и промышленной инфраструктуры. Поступила информация о нескольких легкораненых. На месте работают все соответствующие службы", - сообщил Старух.

Куртев уточнил, что всем пострадавшим оказывается неотложная медицинская помощь, в больницу доставили троих раненых.

"Среди них - двое детей девяти и пятнадцати лет", - отметил он.

Напомним, 14 января армия страны-агрессора РФ нанесла ракетный удар по Запорожью. Ракеты упали на территорию одного из предприятий.

Автор:
Нина Комащенко