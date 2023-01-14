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Оккупанты ударили ракетами по Запорожью и Орехову
14 января армия страны-агрессора РФ нанесла ракетный удар по Запорожью. Ракеты упали на территорию одного из предприятий.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.
"Сегодня утром враг нанес очередной удар по свободным землям нашей области. Ракеты, упавшие в Запорожье на территорию одного из предприятий, повлекли за собой разрушение", - отметил Старух.
По его словам, обошлось без жертв.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Кроме того, под удар в очередной попал город Орехов. В результате артиллерийской атаки врага там разрушены 3 дома, в одном из них спасатели ликвидировали пожар.
В одном из домов находились 3 жителя, они остались живы и невредимы.
Отметим, ночью 12 января армия страны-агрессора РФ выпустила ракеты по Запорожью, в результате чего повреждены объекты инфраструктуры и дома.