Оккупанты ударили ракетами по Запорожью и Орехову

14 января армия страны-агрессора РФ нанесла ракетный удар по Запорожью. Ракеты упали на территорию одного из предприятий.

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Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

"Сегодня утром враг нанес очередной удар по свободным землям нашей области. Ракеты, упавшие в Запорожье на территорию одного из предприятий, повлекли за собой разрушение", - отметил Старух.

По его словам, обошлось без жертв.

Кроме того, под удар в очередной попал город Орехов. В результате артиллерийской атаки врага там разрушены 3 дома, в одном из них спасатели ликвидировали пожар.

В одном из домов находились 3 жителя, они остались живы и невредимы.

Отметим, ночью 12 января армия страны-агрессора РФ выпустила ракеты по Запорожью, в результате чего повреждены объекты инфраструктуры и дома.