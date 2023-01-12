В результате ракетного удара по Гуляйполю погибла женщина

12 января армия страны-агрессора РФ нанесла ракетный удар по Гуляйполю в Запорожской области. Горели жилые дома и хозяйственные постройки, гаражи и оборудование местного коммунального предприятия.

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Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

"От вражеских обстрелов продолжает страдать наше героическое Гуляйполе. Сегодня ночью в результате удара ракет горели жилые дома и хозяйственные постройки, гаражи и оборудование местного коммунального предприятия", - отметил Старух.

Он добавил, что, к сожалению, одна женщина, 1949 года, погибла. Также из-под завалов спасатели вытащили мужчину. Ему уже предоставляется необходимая медицинская помощь.

Еще один человек получил ранения в результате вчерашних обстрелов города.

Отметим, также ночью 12 января армия страны-агрессора РФ выпустила ракеты по Запорожье, в результате чего были повреждены объекты инфраструктуры и дома.