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В результате ракетного удара по Гуляйполю погибла женщина
12 января армия страны-агрессора РФ нанесла ракетный удар по Гуляйполю в Запорожской области. Горели жилые дома и хозяйственные постройки, гаражи и оборудование местного коммунального предприятия.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.
"От вражеских обстрелов продолжает страдать наше героическое Гуляйполе. Сегодня ночью в результате удара ракет горели жилые дома и хозяйственные постройки, гаражи и оборудование местного коммунального предприятия", - отметил Старух.
Он добавил, что, к сожалению, одна женщина, 1949 года, погибла. Также из-под завалов спасатели вытащили мужчину. Ему уже предоставляется необходимая медицинская помощь.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Еще один человек получил ранения в результате вчерашних обстрелов города.
Отметим, также ночью 12 января армия страны-агрессора РФ выпустила ракеты по Запорожье, в результате чего были повреждены объекты инфраструктуры и дома.