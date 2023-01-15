Відповідальна країна Відповідальна країна
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Тип
Война Война
Категория
Происшествия
Дата публикации

Россияне обстреляли Херсон: оккупанты попали в помещение, где работают представители Красного Креста

Россияне обстреляли Херсон: оккупанты попали в помещение, где работают представители Красного Креста

Армия Российской Федерации 15 января открыла огонь по Херсону. Вражеские снаряды поразили помещение, где работают представители Красного Креста.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Об этом 15 января сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.

Фото 2 — Россияне обстреляли Херсон: оккупанты попали в помещение, где работают представители Красного Креста
В ОП уверены, что враг знал, куда наносит удар. Фото: Telegram Тимошенко

В результате обстрела в доме возник пожар. На место оперативно прибыли спасатели.   Информации о пострадавших нет.

"При обстреле этого же здания в середине декабря погибла волонтер и член отряда быстрого реагирования Красного Креста Виктория Яришко", — отметил Тимошенко.

Кроме того, российские оккупационные войска в течение суток 14 января 76 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.

Напомним также, что в ночь на 13 января армия страны-агрессора РФ обстреляла автобазу в Херсоне. Из-за обстрелов повреждены 16 автобусов, также изуродованы легковые автомобили, склады и охраняемое здание.

Автор:
Вита Молодан