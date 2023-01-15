- Тип
- Война Война
- Категория
- Происшествия
- Дата публикации
-
Россияне обстреляли Херсон: оккупанты попали в помещение, где работают представители Красного Креста
Армия Российской Федерации 15 января открыла огонь по Херсону. Вражеские снаряды поразили помещение, где работают представители Красного Креста.
Об этом 15 января сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.
В результате обстрела в доме возник пожар. На место оперативно прибыли спасатели. Информации о пострадавших нет.
"При обстреле этого же здания в середине декабря погибла волонтер и член отряда быстрого реагирования Красного Креста Виктория Яришко", — отметил Тимошенко.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Кроме того, российские оккупационные войска в течение суток 14 января 76 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.
Напомним также, что в ночь на 13 января армия страны-агрессора РФ обстреляла автобазу в Херсоне. Из-за обстрелов повреждены 16 автобусов, также изуродованы легковые автомобили, склады и охраняемое здание.