Россияне обстреляли Херсон: оккупанты попали в помещение, где работают представители Красного Креста

Армия Российской Федерации 15 января открыла огонь по Херсону. Вражеские снаряды поразили помещение, где работают представители Красного Креста.

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Об этом 15 января сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.

В ОП уверены, что враг знал, куда наносит удар. Фото: Telegram Тимошенко

В результате обстрела в доме возник пожар. На место оперативно прибыли спасатели. Информации о пострадавших нет.

"При обстреле этого же здания в середине декабря погибла волонтер и член отряда быстрого реагирования Красного Креста Виктория Яришко", — отметил Тимошенко.

Кроме того, российские оккупационные войска в течение суток 14 января 76 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.

Напомним также, что в ночь на 13 января армия страны-агрессора РФ обстреляла автобазу в Херсоне. Из-за обстрелов повреждены 16 автобусов, также изуродованы легковые автомобили, склады и охраняемое здание.