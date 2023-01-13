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Оккупанты обстреляли автобазу в Херсоне: повреждены 16 автобусов
В ночь на 13 января армия страны-агрессора РФ обстреляла автобазу в Херсоне. Из-за обстрелов повреждены 16 автобусов, также изуродованы легковые автомобили, склады и охраняемое здание.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.
"В Херсоне российские захватчики ночью обстреляли базу, на которой припаркованы коммунальные автобусы", - отметил он.
Из-за обстрелов повреждены 16 автобусов, также изуродованы легковые автомобили, склады и охраняемое здание.Подписывайтесь на наш YouTube канал
По предварительной информации, один из охранников получил ранения. Также обломки снарядов нанесли ущерб электросети.
На месте работают медики, полиция и спасатели. Бригады энергетиков восстанавливают электропитание.
Отметим, оккупанты после бегства из Херсона чуть ли не ежедневно наносят удары по городу и другим населенным пунктам региона.
Российские оккупационные войска в течение суток 12 января 49 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области
Также 12 января оккупанты атаковали поселок Янтарное вблизи Херсона.