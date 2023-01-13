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Оккупанты обстреляли автобазу в Херсоне: повреждены 16 автобусов

Оккупанты обстреляли автобазу в Херсоне: повреждены 16 автобусов

В ночь на 13 января армия страны-агрессора РФ обстреляла автобазу в Херсоне. Из-за обстрелов повреждены 16 автобусов, также изуродованы легковые автомобили, склады и охраняемое здание.

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Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

"В Херсоне российские захватчики ночью обстреляли базу, на которой припаркованы коммунальные автобусы", - отметил он.

Из-за обстрелов повреждены 16 автобусов, также изуродованы легковые автомобили, склады и охраняемое здание.

По предварительной информации, один из охранников получил ранения. Также обломки снарядов нанесли ущерб электросети.

На месте работают медики, полиция и спасатели. Бригады энергетиков восстанавливают электропитание.

Отметим, оккупанты после бегства из Херсона чуть ли не ежедневно наносят удары по городу и другим населенным пунктам региона.

Российские оккупационные войска в течение суток 12 января 49 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области

Также 12 января оккупанты атаковали поселок Янтарное вблизи Херсона.

Автор:
Светлана Манько