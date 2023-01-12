Российские военные нанесли удар по поселку вблизи Херсона: есть погибший

Российские оккупационные войска продолжают обстреливать Херсонскую область. Так, 12 января оккупанты атаковали поселок Янтарное вблизи Херсона.

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Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

"Вражеский снаряд попал в жилой дом. От полученных ранений на месте погиб 27-летний мужчина", - отметил он.

Также, по его словам, в результате атаки пострадала 47-летняя женщина, ее доставили в больницу.

Напомним, оккупанты в течение суток 11 января 90 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.