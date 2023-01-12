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Российские военные нанесли удар по поселку вблизи Херсона: есть погибший
Российские оккупационные войска продолжают обстреливать Херсонскую область. Так, 12 января оккупанты атаковали поселок Янтарное вблизи Херсона.
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Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.
"Вражеский снаряд попал в жилой дом. От полученных ранений на месте погиб 27-летний мужчина", - отметил он.
Также, по его словам, в результате атаки пострадала 47-летняя женщина, ее доставили в больницу.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, оккупанты в течение суток 11 января 90 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.