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Оккупанты за сутки 90 раз обстреляли территорию Херсонщины
Российские оккупационные войска в течение суток 11 января 90 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.
"Российские оккупанты 90 раз обстреляли территорию Херсонщины из артиллерии, РСЗО, минометов и танков", - отметил Янушевич.
По его словам, Херсон россияне обстреляли 27 раз – атаковали жилые кварталы города. Вражеские снаряды попали в роддом, частные и многоквартирные дома.Подписывайтесь на наш Telegram канал
За прошедшие сутки из-за российских обстрелов погиб 1 человек, 5 человек получили ранения разной степени тяжести.
Отметим, оккупанты после бегства из Херсона чуть ли не ежедневно наносят удары по городу и другим населенным пунктам региона.
11 января российские оккупационные войска обстреляли объект критической инфраструктуры в Херсонской области.
За сутки 10 января оккупанты 63 раза открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области.