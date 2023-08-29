Ситуация в Донецкой области. Россияне за сутки убили пятерых жителей региона

Российские оккупанты в течение суток 28 августа убили пятерых жителей Донецкой области. Еще четыре человека в регионе получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Также он проинформировал о ситуации на утро 29 августа.

Отмечается, что в полночь россияне нанесли ракетный удар по Дружковке, попав в зеленую зону.

На Волновахском направлении под обстрелами находились Угледар, Новоукраинка, Пречистовка и Богоявленка.

На Донецком направлении повреждены шесть домов в Курахово.

На Горловском направлении в Шаховской общине два человека погибли, еще один ранен. В Соледарской общине войска РФ обстреляли Раздоловку, Васюковку и Федоровку.

На Лисичанском направлении один человек погиб в Лимане. В Северске повреждены дома на трех улицах.

Напомним, что 28 августа захватчики обстреляли, в частности, Торецк. Враг применил, вероятно, кассетных боеприпасов реактивной системы залпового огня "Ураган". В результате один человек погиб, а еще трое получили ранения.