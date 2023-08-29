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Ситуация в Донецкой области. Россияне за сутки убили пятерых жителей региона
Российские оккупанты в течение суток 28 августа убили пятерых жителей Донецкой области. Еще четыре человека в регионе получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
Также он проинформировал о ситуации на утро 29 августа.
Отмечается, что в полночь россияне нанесли ракетный удар по Дружковке, попав в зеленую зону.
На Волновахском направлении под обстрелами находились Угледар, Новоукраинка, Пречистовка и Богоявленка.Подписывайтесь на наш Telegram канал
На Донецком направлении повреждены шесть домов в Курахово.
На Горловском направлении в Шаховской общине два человека погибли, еще один ранен. В Соледарской общине войска РФ обстреляли Раздоловку, Васюковку и Федоровку.
На Лисичанском направлении один человек погиб в Лимане. В Северске повреждены дома на трех улицах.
Напомним, что 28 августа захватчики обстреляли, в частности, Торецк. Враг применил, вероятно, кассетных боеприпасов реактивной системы залпового огня "Ураган". В результате один человек погиб, а еще трое получили ранения.