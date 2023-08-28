Оккупанты обстреляли Торецк из РСЗО: есть погибшая и раненые (ФОТО)

Один человек погиб и трое получили ранения в результате обстрела российскими оккупационными войсками прифронтового Торецка вечером 28 августа. Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

Отмечается, что обстрел был произведен в 18:00, вероятно, с использованием кассетных боеприпасов реактивной системы залпового огня "Ураган". От вражеского снаряда погибла 39-летняя женщина, которая в момент атаки занималась домашними делами в собственном дворе.

Еще трое местных жителей получили осколочные ранения и контузию, в том числе супружеская пара в возрасте 72 и 73 лет и 88-летняя женщина. Все пострадавшие во время обстрела находились дома. В настоящее время они доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

Кроме того, повреждены частные и многоквартирные жилые дома. Начато расследование производства по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (часть 2 статьи 438 Уголовного кодекса).

Фото: Донецкая областная прокуратура

Напомним, что 11 мая в результате ракетного удара по Торецку с применением РСЗО "Смерч" были ранены восемь человек и частично разрушены три дома. 20 мая россияне "накрыли" город "Градами", в результате чего были ранены пять жителей. 5 июня россияне сбросили на центр Торецка авиабомбы: ранения получили три человека. А 6 июля в Торецке из-за обстрела погибла продавщица магазина.