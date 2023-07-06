Россияне применили артиллерию по Торецку и Новомихайловке: жертвами стали несколько гражданских

Российские оккупанты 6 июля обстреляли Торецк и Новомихайловку Донецкой области, убив одного человека и ранив еще четырех. Об этом сообщила пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

Отмечается, что в Новомихайловке Покровского района войска РФ атаковали частный сектор. От взрывов пострадали находившияся дома женщина и мужчина. С осколочными ранениями их доставили в больницу.

А в результате обстрела Торецка погибла продавщица продуктового магазина. Еще две местные жительницы получили минно-взрывные и осколочные ранения.

По предварительным данным, войска РФ применили по населенным пунктам артиллерию. Снарядами повреждены частные и многоквартирные дома и торговый объект.

Последствия российских обстрелов Донецкой области, 6 июля 2023. Фото: Донецкая областная прокуратура Последствия российских обстрелов Донецкой области, 6 июля 2023. Фото: Донецкая областная прокуратура Последствия российских обстрелов Донецкой области, 6 июля 2023. Фото: Донецкая областная прокуратура Последствия российских обстрелов Донецкой области, 6 июля 2023. Фото: Донецкая областная прокуратура

Правоохранители начали досудебные расследования по уголовным производствам по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, что захватчики наносили удары по мирным населенным пунктам Донецкой области и в течение суток 5 июля. Тогда россияне ранили пятерых жителей региона: в Авдеевке, Торецке, Соловьевом и Великой Новоселке.