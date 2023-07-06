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Россияне применили артиллерию по Торецку и Новомихайловке: жертвами стали несколько гражданских
Российские оккупанты 6 июля обстреляли Торецк и Новомихайловку Донецкой области, убив одного человека и ранив еще четырех. Об этом сообщила пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.
Отмечается, что в Новомихайловке Покровского района войска РФ атаковали частный сектор. От взрывов пострадали находившияся дома женщина и мужчина. С осколочными ранениями их доставили в больницу.
А в результате обстрела Торецка погибла продавщица продуктового магазина. Еще две местные жительницы получили минно-взрывные и осколочные ранения.
По предварительным данным, войска РФ применили по населенным пунктам артиллерию. Снарядами повреждены частные и многоквартирные дома и торговый объект.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Правоохранители начали досудебные расследования по уголовным производствам по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Напомним, что захватчики наносили удары по мирным населенным пунктам Донецкой области и в течение суток 5 июля. Тогда россияне ранили пятерых жителей региона: в Авдеевке, Торецке, Соловьевом и Великой Новоселке.