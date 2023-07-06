Оккупанты обстреляли Херсон: пострадали три человека (ФОТО)

Три человека пострадали в результате очередного обстрела Херсона со стороны российских оккупационных войск днем 6 июля. Об этом сообщил начальник областной военной администрации Александр Прокудин.

"Враг ударил по жилому дому. Легкие ранения получила 41-летняя женщина, а 64-летнего мужчину госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести", - написал он в Tegram-канале.

Кроме того, по словам руководителя региона, под российский обстрел попал и продуктовый магазин. Отмечается, что 39-летней продавщице диагностировали контузию, однако ее жизни ничего не угрожает.

Напомним также, что ранее в четверг россияне обстреляли другие населенные пункты Херсонской общины, в частности поселок Антоновка, где из-за этого пострадала находившаяся на улице пожилая женщина, а также поселок Приозерное, где тяжелые ранения получили два пожилых человека.

Отметим, что за минувшие сутки оккупанты совершили в регионе 84 обстрела, выпустив 430 снарядов из минометов, артиллерии, танков, "Градов", авиации и БПЛА. В частности, по Херсону враг выпустил 38 снарядов. Из-за российской агрессии два человека погибли, а еще 10, в том числе один ребенок, получили ранения.