Российские войска обстреляли поселок под Херсоном: есть погибший и раненые

Один человек погиб в результате обстрела российскими оккупационными войсками вечером 5 июля Белозерской общины Херсонской области. Как сообщает областная прокуратура, обстрел произошел около 19:00.

"В результате атаки травмы, не совместимые с жизнью, получил мужчина. По меньшей мере трое гражданских получили осколочные ранения. Данные о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении.

При процессуальном руководстве Алешковской окружной прокуратуры начато расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (часть 2 статьи 438 Уголовного кодекса).

В свою очередь, руководитель Офиса президента Андрей Ермак уточнил, что в результате удара по жилым домам в Белозерке пострадали шесть мирных людей. В частности, погиб 58-летний мужчина, находившийся в гараже. В самом же его доме произошел пожар.

Также пострадали 10-летний мальчик и 56-летняя женщина. В результате удара по еще одному дому легкие ранения получил 51-летний мужчина, а также две женщины в возрасте 70 и 41 года.

Кроме того, Херсонская областная военная администрация опубликовала фото последствий массированного удара армии РФ по селу Шевченковка Нововоронцовской общины.

"По мирному населенному пункту зафиксировано три десятка "прилетов". Из-за вражеских обстрелов повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. К счастью, люди не пострадали", - сообщили в ОВА.

Напомним также, что днем в среду оккупанты обстреляли село Ивановка Дарьевской общины, а также поселок Антоновка и село Садовое Херсонской общины. Во всех случаях были пострадавшие.