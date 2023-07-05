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Три человека пострадали в результате российских обстрелов на Херсонщине
Российские военные 5 июля в очередной раз обстреляли населенные пункты Херсонского и Бериславского районов Херсонской области, в результате чего есть разрушения и пострадавшие.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
В частности, утром из-за артобстрела села Антоновка возле дома ранение получил местный мужчина.
Около 13:20 оккупанты обстреляли село Ивановка в Дарьевской сельской громаде, в результате чего ранение получил местный житель.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Кроме того, оккупанты днем атаковали село Садовое во время раздачи гуманитарной помощи. Из-за обстрелов врага пострадала женщина.
Также в результате вражеских обстрелов повреждены дома, хозяйственные постройки, линии электропередач, газопроводы, автотранспорт.
При процессуальном руководстве окружных прокуратур Херсонской области начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Напомним, войска РФ в течение суток 4 июля 83 раза открывал огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще один – ранен.