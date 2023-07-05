Оккупанты обстреляли объект критической инфраструктуры и школу на Херсонщине: выпустили 465 снарядов

Российские оккупационные войска в течение суток 4 июля 83 раза открывал огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще один – ранен.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Он отметил, что за минувшие сутки противник совершил 83 обстрела, выпустив 465 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, беспилотников и авиации.

По городу Херсон враг выпустил 27 снарядов.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, школу в селе Огромное, здание объекта критической инфраструктуры в Херсонском районе", - уточнил Прокудин.

По словам главы области, из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще один - ранен.

Заметим, российские оккупационные войска утром 4 июля нанесли удары по Херсону. В результате обстрелов города два человека погибли. Также в результате атаки в городе зафиксировали разрушение: повреждены жилые дома.

За предыдущие сутки, 3 июля, российские оккупационные войска 85 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за российской агрессии 6 человек получили ранения.

В частности, в тот день захватчики обстреляли поселок Киндейка Херсонской области. Из-за обстрела ранение получили супруги: 59-летний мужчина и 55-летняя женщина.