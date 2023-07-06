В результате вражеских обстрелов в Херсонской области 2 погибших и 10 раненых

Российские оккупационные войска в течение суток 5 июля 84 раза открывал огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 10 получили ранения

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Он отметил, что за минувшие сутки противник совершил 84 обстрела, выпустив 430 снарядов из минометов, артиллерии, танков, "Градов", авиации и БПЛА.

По городу Херсон враг выпустил 38 снарядов.

Как уточнил Прокудин, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области.

По словам главы области, из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 10 (из них – 1 ребенок) получили ранения.

Отметим, российские военные 5 июля в очередной раз обстреляли населенные пункты Херсонского и Бериславского районов Херсонской области, в результате чего есть разрушения и пострадавшие.

Один человек погиб в результате обстрела российскими оккупационными войсками вечером 5 июля Белозерской общины Херсонской области. Также пострадали 10-летний мальчик и 56-летняя женщина.

Напомним, войска РФ в течение суток 4 июля 83 раза открывал огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще один – ранен.