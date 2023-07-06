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Россияне снова ударили по Херсонщине, пять человек пострадали

Россияне снова ударили по Херсонщине, пять человек пострадали
Россияне снова ударили по Херсонской области

Российская оккупационная армия продолжает обстреливать мирные населенные пункты Херсонской области. Во время утренней атаки 6 июля пострадали не менее пяти человек.

Об этом сообщил глава области Александр Прокудин.

Согласно сообщению, из-за утреннего обстрела Антоновки пострадала 73-летняя женщина. Врачи оказали ей помощь, но от госпитализации пострадавшая отказалась.

В поселке Приозерное два человека получили тяжелые травмы. 71-летнюю женщину и 65-летнего мужчину госпитализировали в больницу, медики пытаются спасти их.

Прокудин добавил, что оккупанты обстреляли и Херсон. Пока известно о двух пострадавших.

На месте работают спасательные службы.

Напомним, в течение суток 5 июля россияне 84 раза открывал огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 10 получили ранения

Автор:
Татьяна Гойденко