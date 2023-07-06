Россияне снова ударили по Херсонщине, пять человек пострадали

Российская оккупационная армия продолжает обстреливать мирные населенные пункты Херсонской области. Во время утренней атаки 6 июля пострадали не менее пяти человек.

Об этом сообщил глава области Александр Прокудин.

Согласно сообщению, из-за утреннего обстрела Антоновки пострадала 73-летняя женщина. Врачи оказали ей помощь, но от госпитализации пострадавшая отказалась.

В поселке Приозерное два человека получили тяжелые травмы. 71-летнюю женщину и 65-летнего мужчину госпитализировали в больницу, медики пытаются спасти их.

Прокудин добавил, что оккупанты обстреляли и Херсон. Пока известно о двух пострадавших.

На месте работают спасательные службы.

Напомним, в течение суток 5 июля россияне 84 раза открывал огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 10 получили ранения