Россияне обстреляли Донбасс из артиллерии, танков и "Градов": в ОВА рассказали о последствиях

В течение суток 5 июля российские оккупанты продолжали наносить удары по мирным населенным пунктам Донецкой области. За сутки россияне ранили пятерых жителей Донбасса: 2 в Авдеевке, в Торецке, Соловьевом и Великой Новоселке.

Об этом рассказал глава Донецкой области Павел Кириленко.

Он сообщил, что под обстрелы попала Угледарская община: в Максимовке повреждены 5 домов, из артиллерии обстреляны Пречистовка и Угледар. Один человек был ранен в Великой Новоселке, повреждены 13 домов в Шахтерском.

Авдеевка также подверглась массированному стрелу из артиллерии, танков и "Градов". Снаряды повредили жилые дома на восьми улицах. В Курахово повреждены 2 дома, в результате обстрела произошел пожар на сельхозугодьях. Также под огонь попали Красногоровка и Константиновка Марьинского общества, Орловка Очеретинского общества.

Кириленко пишет, что в Торецке оккупанты повредили 10 домов и 2 инфраструктурных объекта, ранены мужчины. В Константиновке ракетой повреждено 10 домов. 1 дом поврежден в Часовоярской общине, еще один - в Клебан-Быке Ильиновской общины.

Лиманское общество тоже попало под вражеские обстрелы. В Тернах 2 дома разрушены и 2 повреждены, в Ивановке 2 дома повреждены. Еще один дом поврежден в Северске.

Напомним, ночью 4 июля враг ударил ракетами по Дружковке, а в течение дня обстрелял ряд городов и сел области.