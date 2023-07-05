Российские войска снова обстреляли Донецкую область: в ОВА рассказали о последствиях (ФОТО)

Российские оккупационные войска не прекращают террор мирного населения Донецкой области. Ночью враг ударил ракетами по Дружковке, а в течение дня 4 июля обстрелял ряд городов и сел области.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"Среди ночи россияне нанесли ракетный удар по Дружковке — поврежден дом", - отметил он.

Кроме того, утром 5 июля россияне обстреляли Максимовку на Волновахском направлении из "Градов", обошлось без жертв.

Последствия вражеских обстрелов. Фото: Павел Кириленко/Telegram

На Донецком направлении зафиксированы обстрелы Красногоровки и Георгиевки Марьинской громады. Накануне россияне дважды обстреляли из артиллерии Авдеевку. В Кураховской громаде в результате российских обстрелов один человек погиб в Дальнем, также там повреждены 3 дома.

На Горловском направлении из-за обстрелов поврежден дом в Константиновке и трансформатор в Пивничном Торецкой громады. В Часовоярской громаде повреждены 2 дома.

Последствия вражеских обстрелов. Фото: Павел Кириленко/Telegram

На Лисичанском направлении в результате атак врага разрушены 4 дома в Переездном и повреждены 2 дома в Звановке.

"Всего за сутки россияне ранили 2 жителей Донецкой области ", - сообщил Кириленко.

Отметим, россияне каждый день обстреливают Донецкую область. В частности, вечером 2 июля враг нанес ракетный удар по Покровску, в результате чего один человек погиб.