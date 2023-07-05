Россияне обстреляли сахарный завод в Харьковской области: в ОВА рассказали о последствиях вражеских атак

Армия страны-агрессора РФ продолжает терроризировать мирное население Харьковской области. За прошедшие сутки российские оккупанты обстреливали прифронтовые и приграничные населенные пункты в Харьковском, Чугуевском и Купянском и Изюмском районах области.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, в течение суток оккупанты нанесли ракетный удар по городу Первомайский и поселку Белый Колодец. Из минометов и артиллерии были обстреляны приграничные населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов.

Так, утром 4 июля в селе Моначиновка Купянского района оккупанты обстрелами повредили дома и хозяйственные постройки. Пострадавших нет.

Кроме того, в 13:37 по городу Первомайскому армия РФ нанесла удар ракетой "Искандер", пострадали 43 человека, среди них – 12 детей. Повреждены 8 многоэтажных домов, горели автомобили.

"По состоянию на утро 5 июля в больницах области остается 7 человек. 5 - в Первомайском, состояние средней тяжести, в основном - с осколочными ранениями. В Харьков госпитализирована женщина с ранением глаза, состояние средней тяжести", - уточнил Синегубов.

Он добавил, что около 20.00 враг совершил мощный минометный обстрел села Уды. Нанесено 19 ударов, в результате чего значительно повреждены два частных дома и уничтожен автомобиль. Жертв среди гражданского населения нет.

Также в 23:30 в селе Белый Колодец Чугуевского района в результате обстрела сахарного завода разрушены крыша, стены, конструктивные элементы производственного здания.

"Предварительно россияне применили С-300. Получили травмы мужчины 45 и 37 лет. Они госпитализированы в среднем состоянии", – отметил Синегубов.

Кроме того, 5 июля около 4:00 в пгт. Белый Колодец произошел обстрел, поврежден многоквартирный дом и автомобиль. Информация о пострадавших не поступала.

Также 5 июля в 04:32 в селе Казачья Лопань Харьковского района в результате обстрела горел дом. Обошлось без пострадавших.

Как подчеркнул Синегубов, минная опасность в Харьковской области остается высокой. Так, в городе Изюм в результате детонации взрывоопасного предмета в лесничестве получила травмы женщина 69 лет.

За сутки пиротехники обследовали 8,8 га территории области, где обнаружили и обезвредили 59 единиц взрывоопасных предметов. К работам привлекались 32 пиротехнических расчета ГСЧС (163 человека и 64 единицы техники).

Напомним, накануне в Изюме на взрывном устройстве подорвался мужчина 32 лет. Он получил минно-взрывные травмы и был госпитализирован в тяжелом состоянии.