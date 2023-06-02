Из-за российского обстрела в Торецке сгорели три подъезда 9-этажек: не обошлось без жертв (ФОТО, ВИДЕО)

В результате нанесенного россиянами ночного удара по Торецку 2 июня сгорели три подъезда в соседних девятиэтажках, найден и погибший человек. Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

"На месте происшествия спасатели установили, что происходит горение квартир с 3-го по 9-й этажи в двух подъездах одного из девятиэтажных домов, а также квартиры со 2-го по 9-й этажи соседней девятиэтажки", – говорится в сообщении.

В ходе разведки и тушения пожара спасатели спасли 22 человека (из них один - ребенок с ограниченными физическими возможностями). Отмечается, что из-за опасных факторов пожара люди не могли покинуть дома самостоятельно.

Также указано, что "из подъезда девятиэтажного дома были эвакуированы семь человек". При этом в заголовке к новости ГСЧС все же подчеркивает, что спасены были именно 22 человека.

При ликвидации пожара в квартире на 7-м этаже обнаружено тело погибшего человека, пол и анкетные данные которого уточняются. По состоянию на 15:00 пожар квартир в двух девятиэтажных домах ликвидирован на общей площади 2270 квадратных метров.

Всего на месте происшествия было привлечено 29 человек и 8 единиц техники, из них от облуправления ГСЧС - 23 человека и 5 единиц техники, а от местных органов власти - 6 человек и 3 единицы техники.

Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области

Напомним, что ранее о ночном обстреле Торецка сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. По его словам, россияне попали в школу, которую раньше уже обстреливали. Также в городе повреждено 15 многоэтажек, 5 частных домов и 7 админпостроек. Сообщалось о двух раненых.