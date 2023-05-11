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Россияне нанесли ракетный удар по Торецку: пострадали несколько человек

Торецк, разрушения, дом
Последствия российского ракетного удара по Торецку 11 мая 2023. Фото: Андрей Ермак / Telegram

Российские оккупанты 11 мая нанесли ракетный удар по Торецку Донецкой области. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

По его словам, враг попал в придомовую территорию.

В результате обстрела известно о шести пострадавших. Медики оказывают им всю необходимую помощь.

Фото 2 — Россияне нанесли ракетный удар по Торецку: пострадали несколько человек
Последствия российского ракетного удара по Торецку 11 мая 2023. Фото: Андрей Ермак / Telegram
Фото 3 — Россияне нанесли ракетный удар по Торецку: пострадали несколько человек
Последствия российского ракетного удара по Торецку 11 мая 2023. Фото: Андрей Ермак / Telegram

Напомним, в течение 10 мая войска РФ обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области. Из-за действий захватчиков три человека погибли, а еще двое получили ранения.

Автор:
Артем Ющенко