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Россияне нанесли ракетный удар по Торецку: пострадали несколько человек
Российские оккупанты 11 мая нанесли ракетный удар по Торецку Донецкой области. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.
По его словам, враг попал в придомовую территорию.
В результате обстрела известно о шести пострадавших. Медики оказывают им всю необходимую помощь.
Напомним, в течение 10 мая войска РФ обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области. Из-за действий захватчиков три человека погибли, а еще двое получили ранения.Подписывайтесь на наш YouTube канал