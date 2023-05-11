Россияне нанесли ракетный удар по Торецку: пострадали несколько человек

Российские оккупанты 11 мая нанесли ракетный удар по Торецку Донецкой области. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

По его словам, враг попал в придомовую территорию.

В результате обстрела известно о шести пострадавших. Медики оказывают им всю необходимую помощь.

Последствия российского ракетного удара по Торецку 11 мая 2023. Фото: Андрей Ермак / Telegram Последствия российского ракетного удара по Торецку 11 мая 2023. Фото: Андрей Ермак / Telegram

Напомним, в течение 10 мая войска РФ обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области. Из-за действий захватчиков три человека погибли, а еще двое получили ранения.