В Донецкой области в результате вражеских обстрелов погибли три человека

Российские оккупационные войска не прекращают террор Донецкой области. Так, 10 мая враг обстрелял ряд населенных пунктов, в результате чего три человека погибли и еще двое получили ранения.

Об этом сообщил руководитель Донецкой ОВА Павел Кириленко.

В частности, накануне россияне обстреляли относительно удаленную от фронта Александровскую громаду, в результате чего там два человека получили ранения, а также повреждено здание бывшего сельхозпредприятия.

На Донецком направлении 5 раз под обстрелы попадала Кураховская громада, информация о пострадавших и повреждениях не поступала.

На Горловском направлении в Константиновке в результате обстрелов ранен один человек, поврежден кинотеатр, инфраструктурный объект и частный дом. Еще по 7 домов повреждено в Часовоярской и Торецкой громадах.

На Лисичанском направлении повреждены 8 домов в Звановке, зафиксированы обстрелы Торского и Заречного Лиманской громады.

"Всего за сутки россияне убили 3 жителей Донецкой области, ранили еще 2", - отметил Кириленко.

Напомним, 9 мая враг обстрелял ряд населенных пунктов Донецкой области, в результате чего один человек погиб и еще один получил ранения.