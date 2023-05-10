Российские войска снова обстреляли Донецкую область: в ОВА рассказали о последствиях

Российские оккупационные войска не прекращают террор Донецкой области. Так, 9 мая враг обстрелял ряд населенных пунктов, в результате чего один человек погиб и еще один получил ранение.

Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"Накануне вечером в результате артобстрела в Часовоярской громаде погиб французский журналист Арман Солдин. Сочувствую родным и близким журналиста и благодарю всех, кто, рискуя собственной жизнью, продолжает рассказывать правду о нашей войне", - отметил он.

На Волновахском направлении в результате обстрелов повреждены дома в Новоукраинке.

На Донецком направлении 6 раз под обстрелы попадала Кураховская территориальная громада: повреждены 10 частных домов и 2 многоэтажки в Курахово, 1 дом в Островском. Единичные обстрелы зафиксированы в Авдеевке, Марьинке и Очеретенской территориальной громаде.

На Горловском направлении в результате обстрелов в Константиновке ранен один человек, повреждены 4 частных дома и админздание. На территории громады повреждены также 3 дома в Новодмитровке. Еще 4 дома повреждены в Васюковке.

На Лисичанском направлении повреждены 2 дома в Заречном и 3 в Ямполе. В Северске повреждено админздание, в Звановке — 4 дома.

Напомним, ранее о гибели своего видеожурналиста в Донецкой области сообщило французское информационное агентство AFP.

Арман Солдин был гражданином Франции. Он начал работать на AFP как стажер в римском бюро в 2015 году, а затем перевелся в Лондон. Он вошел в первую группу журналистов AFP, которую отправили в Украину после начала российского вторжения 24 февраля 2022 года, и прибыл на следующий день.

По данным Национального союза журналистов Украины, Солдин стал 59-м представителем медиа, погибшим с момента полномасштабного вторжения, и 14-м журналистом, убитым россиянами во время исполнения профессиональных обязанностей.