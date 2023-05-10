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Журналист AFP погиб в Донецкой области
Вблизи Часового Яра Донецкой области в результате российской огневой атаки погиб видеожурналист французского информационного агентства AFP Арман Солдин.
Об этом AFP сообщает в Twitter.
Оккупанты открыли огонь из БМ-21 "Град", под который попала команда AFP, находясь с группой украинских военных. 32-летний Солдин погиб, когда ракета попала неподалеку от места, где он лежал. Остальные из команды не пострадали.
"Все агентство опустошено потерей Армана. Его смерть - ужасное напоминание о рисках и опасностях, с которыми ежедневно сталкиваются журналисты, освещая конфликт в Украине", - сказал глава AFP Фабрис Фрис.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Солдин был гражданином Франции. Он начал работать на AFP как стажер в римском бюро в 2015 году, а затем перевелся в Лондон. Он вошел в первую группу журналистов AFP, которую отправили в Украину после начала российского вторжения 24 февраля 2022 года, и прибыл на следующий день.
По данным Национального союза журналистов Украины, Солдин стал 59-м представителем медиа, погибшим с момента полномасштабного вторжения, и 14-м журналистом, убитым россиянами во время исполнения профессиональных обязанностей.
Всеукраинское гуманистическое движение UAnimals рассказало чувственную историю о журналисте. Выяснилось, что накануне команда Солдина спасла ежа из траншеи.
"Нашли ежа едва живым, напоили и отнесли в безопасное место. Они покормили животное и дали ему восстановиться несколько дней, прежде чем выпустить на свободу", - вспоминают в UAnimals.
Напомним, что недавно в Херсоне из-за российских обстрелов района Антоновского моста погиб украинский продюсер итальянского издания La Repubblica Богдан Битик.