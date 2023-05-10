Журналист AFP погиб в Донецкой области

Вблизи Часового Яра Донецкой области в результате российской огневой атаки погиб видеожурналист французского информационного агентства AFP Арман Солдин.

Об этом AFP сообщает в Twitter.

"His death is a terrible reminder of the risks and dangers faced by journalists every day covering the conflict in Ukraine."



-- @AFP chairman Fabrice Fries, on the death of Arman Soldin



Full story: https://t.co/SoRzQQo11C pic.twitter.com/UIHGgYmLY0 — AFP News Agency (@AFP) May 9, 2023

Оккупанты открыли огонь из БМ-21 "Град", под который попала команда AFP, находясь с группой украинских военных. 32-летний Солдин погиб, когда ракета попала неподалеку от места, где он лежал. Остальные из команды не пострадали.

"Все агентство опустошено потерей Армана. Его смерть - ужасное напоминание о рисках и опасностях, с которыми ежедневно сталкиваются журналисты, освещая конфликт в Украине", - сказал глава AFP Фабрис Фрис.

Солдин был гражданином Франции. Он начал работать на AFP как стажер в римском бюро в 2015 году, а затем перевелся в Лондон. Он вошел в первую группу журналистов AFP, которую отправили в Украину после начала российского вторжения 24 февраля 2022 года, и прибыл на следующий день.

We are devastated to learn of the death of AFP video journalist Arman Soldin in eastern Ukraine today.



All of our thoughts go out to his family and loved ones. pic.twitter.com/T2y449o1Ry — AFP News Agency (@AFP) May 9, 2023

По данным Национального союза журналистов Украины, Солдин стал 59-м представителем медиа, погибшим с момента полномасштабного вторжения, и 14-м журналистом, убитым россиянами во время исполнения профессиональных обязанностей.

Всеукраинское гуманистическое движение UAnimals рассказало чувственную историю о журналисте. Выяснилось, что накануне команда Солдина спасла ежа из траншеи.

"Нашли ежа едва живым, напоили и отнесли в безопасное место. Они покормили животное и дали ему восстановиться несколько дней, прежде чем выпустить на свободу", - вспоминают в UAnimals.

Friends, I have no words😭

A wonderful journalist and a very kind person, @ArmanSoldin, has been killed today 💔Praying for his soul. Deepest condolences to his friends and family.

🇷🇺 has taken too many people’s and animals’ lives already… https://t.co/jMAotFu4xh — UAnimals.ENG 🇺🇦 (@UAnimalsENG) May 9, 2023

Напомним, что недавно в Херсоне из-за российских обстрелов района Антоновского моста погиб украинский продюсер итальянского издания La Repubblica Богдан Битик.