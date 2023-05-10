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Оккупанты обстреляли четыре района Харьковщины: есть разрушенные и пострадавшие
Армия страны-агрессора РФ продолжает терроризировать мирное население Харьковской области. За прошедшие сутки российские оккупанты обстреливали города и села Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов области.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По его словам, вчера вечером враг нанес ракетный удар по городу Купянск ракетами "Искандер. Повреждены здания гражданского предприятия и 5 частных жилых домов.
В результате российской агрессии ранения получили 3 человека. Женщина 57-лет получила легкие повреждения, состояние 59-летней женщины и 46-летнего мужчины медики оценивают как средней тяжести.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Кроме того, в селе Петропавловка поврежден частный жилой дом, гараж, хозяйственные постройки, произошел пожар.
Также в результате обстрела села Чернещина Изюмского района повреждены 2 жилых дома и хозяйственные постройки.
В селе Гатище Чугуевского района враг повредил по меньшей мере 2 частных жилых дома.
Синегубов добавил, что в Харьковской области продолжается разминирование деоккупированных территорий. За прошедшие сутки пиротехники ГСЧС обследовали более 12 га территории и обезвредили 301 взрывоопасный предмет.
"На линии столкновения российские оккупанты попытались улучшить свое тактическое положение в районе населенного пункта Масютовка, но получили отпор и отступили с потерями", - сообщил Синегубов.
Напомним, вечером 8 мая россияне нанесли массированный ракетный удар по Харьковскому району области. Враг применил ракеты С-300. Тогда обошлось без пострадавших.