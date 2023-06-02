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Обстрелы Донбасса: два человека погибли, еще 12 получили ранения (ФОТО)
За прошедшие сутки россияне убили 2 жителей Донбасса: в Авдеевке и Часовом Яру. Еще 12 человек в области получили ранения. Кроме того, проверяется информация относительно еще одного погибшего в Угледаре.
Об этом сообщил глава области Павел Кириленко.
По его словам, ночью россияне нанесли удар по Торецку. В результате обстрелов было повреждено 15 многоэтажек, 5 частных домов и 7 админзданий. Два человека получили ранения.
Кроме этого, россияне попали в школу, где находился Пункт несокрушимости. Кириленко сообщает, что туда прилетает не в первый раз, поскольку рашисты намеренно обстреливают те объекты, которые оказывают гуманитарную помощь и поддержку гражданским людям.Подписывайтесь на наш Telegram канал
На Волновахском направлении повреждены 3 дома в Новоукраинке, под обстрелами Пречистовка и Богоявленка Угледарской общины. На Донецком направлении в течение суток 7 раз враг обстрелял Кураховскую шромаду и повредил 4 многоэтажки, 13 частных домов и 1 админздание.
Также были зафиксированы обстрелы Красногоровки и Максимилиановки. На Горловском направлении под вражеским огнем оказался Часов Яр, один человек получил ранения, повреждены 4 многоэтажки и 9 частных домов. В Константиновской общине повреждены 4 частных дома. На Лисичанском направлении 2 человека ранены в Северске.
Всего в области повреждения получили 65 построек.
Напомним, в течение суток 31 мая россияне убили 2 жителей Донбасса — в Удачном и Часовом Яру. Еще 5 человек в области получили ранения.