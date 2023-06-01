Обстрелы Донбасса: два человека погибли, еще 5 ранены

Российская армия продолжает сражаться с мирным населением Донецкой области. За прошедшие сутки россияне убили 2 жителей Донбасса — в Удачном и Временном Яру. Еще 5 человек в области получили ранения.

Об этом сообщил глава области Павел Кириленко.

Кириленко рассказал, что на Горловском направлении оккупанты ранили 1 человека и повредили 3 дома в Константиновке. Еще 1 дом поврежден в Иванополье. На Лисичанском направлении повреждено 2 дома и админздание в Северском, повреждено 3 дома в Кривой Луке Лиманской общины.

По его словам, на Славянск враг сбросил бомбу ФАБ-250, в результате чего было повреждено 7 домов. На Донецком направлении поврежден дом и линии электропередач в Очеретино. Авдеевка подверглась артиллерийским и танковым обстрелам.

Утром 1 июня россияне обстреляли Удачное – 1 человек погиб, еще двое получили разные ранения.

В течение суток 30 мая россияне убили 1 жителя Донбасса - во Временном Яру. Еще 6 человек в области получили ранения. Россияне обстреляли дома, школу и медучреждения.