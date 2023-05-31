В Донецкой области россияне обстреляли дома, школу и медучреждения: шесть человек ранены (ФОТО)

За прошедшие сутки российские оккупационные войска продолжали терроризировать местное население Донецкой области. Всего в течение 30 мая россияне убили 1 жителя Донбасса - во Временном Яру. Еще 6 человек в области получили ранения.

Об этом сообщил глава области Павел Кириленко.

По его информации, на Донецком направлении оккупанты повредили 3 дома в Островском Кураховской общине, один человек ранен. Также в общине повреждены 5-этажка и школа в Горняке, исправительное заведение в Остром, сельхозпредприятие в Курахово.

В селе Константиновка Марьинской общины два человека получили ранения. На Горловском направлении один человек погиб и один получил ранения в Часовоярской общине.

В Торецке россияне попали в 9-этажку, библиотеку, 2 медучреждения. В Нью-Йорке повреждены дом и котельная. В Константиновке повреждены 8 частных домов, еще 1 — в Майском.

На Лисичанском направлении в Кривой Луке Лиманской общины повреждено хозяйственное сооружение.

Напомним, в течение 29 мая россияне убили двух жителей региона и ранили еще десятерых.