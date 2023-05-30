Обстрелы Донецкой области. За сутки в регионе погибли два человека, еще 10 ранены

Российские оккупанты обстрелами Донецкой области в течение 29 мая убили двух жителей региона и ранили еще десятерых. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Также он проинформировал о ситуации на утро 30 мая.

На Волновахском направлении под вражеским минометным огнем находилась Великая Новоселка. Кроме того, трем авиаударам и 15 артобстрелам в течение суток подвергся Угледару. Также в общине страдают Новоукраинка, Пречистовка и Максимовка.

На Донецком направлении под утро россияне совершили массированный артобстрел Авдеевки. Пять раз под обстрелы попадала Кураховская община: в Курахово россияне повредили семь частных домов, две многоэтажки и сельхозпредприятие, а в Волченке и Остром – по одному дому. Под огнем артиллерии также находились Красногоровка и Георгиевка.

На Горловском направлении два человека погибли и восемь получили ранения в результате бомбового удара по Торецку. Войска РФ уничтожили АЗС, повредили две многоэтажки, два админздания и школу. В Часовоярской общине повреждены два дома. Утром произошел и артобстрел Константиновки – враг повредил предприятие.

На Лисичанском направлении два человека получили ранения в Звановке. А в Северске были повреждены здание и нежилое помещение.