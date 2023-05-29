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Россияне сбросили авиабомбы на заправку и админздание в Торецке: есть жертвы

Торецк, заправка, разрушения
Последствия российского обстрела Торецка, 29 мая 2023. Фото: Донецкая областная прокуратура / Facebook

Российские оккупационные войска 29 мая атаковали Торецк Донецкой области, применив авиабомбы, вследствие чего один человек погиб, а еще несколько пострадали. Об этом сообщила пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

По данным следствия, обстрел произошел около 11:30. Враг применил, вероятно, бомбы ФАБ-250.

Один из снарядов попал по местной автозаправочной станции. В результате погиб 28-летний рабочий. По предварительным данным, еще восемь гражданских (шестеро женщин и двое мужчин) получили ранения разной степени тяжести.

Вторая бомба упала на административное здание – от взрыва местный житель получил телесные повреждения.

Кроме того, оккупанты повредили помещение банка, учебного заведения и автомобильный транспорт.

Фото 2 — Россияне сбросили авиабомбы на заправку и админздание в Торецке: есть жертвы
Последствия российского обстрела Торецка, 29 мая 2023. Фото: Донецкая областная прокуратура / Facebook
Фото 3 — Россияне сбросили авиабомбы на заправку и админздание в Торецке: есть жертвы
Последствия российского обстрела Торецка, 29 мая 2023. Фото: Донецкая областная прокуратура / Facebook
Фото 4 — Россияне сбросили авиабомбы на заправку и админздание в Торецке: есть жертвы
Последствия российского обстрела Торецка, 29 мая 2023. Фото: Донецкая областная прокуратура / Facebook
Фото 5 — Россияне сбросили авиабомбы на заправку и админздание в Торецке: есть жертвы
Последствия российского обстрела Торецка, 29 мая 2023. Фото: Донецкая областная прокуратура / Facebook

Как добавили в прокуратуре, окончательное количество жертв устанавливается.

Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Автор:
Артем Ющенко