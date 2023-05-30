Враг обстрелял 14 населенных пунктов Запорожской области

Российские захватчики продолжают бить по мирным городам и селам на линии разграничения в Запорожской области. За сутки 65 ударов враг нанес по 14 населенным пунктам.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

По его словам, враг за минувшие сутки нанес 65 ударов по 14 городам и селам.

Авиаудары пришлись по Гуляйполю и Малой Токмачке, БПЛА атаковал Новоандреевку, Волшебное, Ольговское, Каменское, трижды с РСЗО ударил по Новоданиловке и Егоровке, 55 артиллерийских ударов совершил по Железнодорожному, Гуляйполью, Малиновке, Белогорью и другим прифронтовым селам.

В настоящее время зафиксировано 12 сообщений о разрушении гражданской инфраструктуры

Как сообщил глава области, жертв и пострадавших среди мирного населения нет.

Напомним, в течение суток 28 мая российские оккупационные войска нанесли 93 удара по 20 мирным населенным пунктам Запорожской области.